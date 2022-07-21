Медальон Сатыбалды Джансеитова найден в Тверской области

В Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа Биздин Жениш" обратились российские поисковики с просьбой о поиске родных уроженца Джалал-Абадской области. Во время поисковых работ обнаружен медальон с сохранным вкладышем, на котором специалисты смогли прочесть: "ДЖАНСЕНТОВ (ДЖАЖЕТОВ/ДЖАНСАИТОВ) Сатыбалды (Сатывалды), 1923 г.р., уроженец Киргизская ССР, Джалабадская область, Октябрьский район, колхоз им. Ворошилова. Адрес семьи тот же - жена Ханзады (неразборчиво)".

По данным портала "Память народа", имеются документы на солдата Джансеитова Сатыбалды. В то же время Жансеитов Сатыбалды в "Книге Памяти" - значится пропавшим без вести.

Из письма поисковиков в России: "В июле в ходе проведения поисковых работ в районе урочища Васильки Зубцовского района Тверской области при доработке ранее найденного неучтенного воинского захоронения сводным отрядом НИ ВПЦ "Подвиг" обнаружен смертный медальон военнослужащего Красной Армии, уроженца Киргизской ССР. Останки неотделимы, торжественное перезахоронение праха воина и его однополчан намечено на 23 августа т.г. на Мемориальном кладбище в д.Веригино Зубцовского района Тверской области.

По данным из смертного медальона и сведениям из Центрального архива Министерства обороны ДЖАНСЕНТОВ (ДЖАЖЕТОВ/ДЖАНСАИТОВ) Сатыбалды (Сатывалды), 1923 г.р., уроженец Киргизская ССР, Джалабадская область, Октябрьский район, колхоз им. Ворошилова. Адрес семьи тот же - жена Ханзады.

Красноармеец, стрелок 1101 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии. Погиб 26 ноября 1942 года, д.Васильки Зубцовский район Калининская область. В воронке близ этого ныне урочища Васильки останки красноармейца и были найдены.

Просим помочь в розыске и оповещении родных погибшего!".