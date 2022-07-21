Как президенты стран Центральной Азии проводят время на Иссык-Куле (фото)

Президент Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вчера, 20 июля, ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках Четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в этно-комплексе "Nomad" в селе Бостери Иссык-Кульской области.

По прибытию в этно-комплекс лидеров стран встретили богатыри "Алптар" и девушки в национальных костюмах.

Далее Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев перешли на аллею ремесленников, где в юртах с внутренним убранством были представлены национальные обычаи и традиции кыргызского народа, мастерские ремесленников по изготовлению изделий ручной работы: национальных музыкальных инструментов, национальных ковров "кийиз", "шырдак" и др.

Главам государств также продемонстрировали этнокультурные игры с элементами традиционной охоты "салбуурун", "кыз куумай", а также представления с участием каскадеров и трюкачей, после чего они перешли на неформальный ужин.