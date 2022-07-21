Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызскую Республику для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров КР.

В международном аэропорту "Тамчы" высокого гостя встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание ряда документов, а также проведение двусторонних встреч.