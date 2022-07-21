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Сердар Бердымухамедов прибыл в Кыргызскую Республику

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- Анастасия Карелина
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Кыргызскую Республику для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание ряда документов, а также проведение двусторонних встреч.


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URL: https://www.vb.kg/420682
Теги:
Иссык-Кульская область, Туркменистан, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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