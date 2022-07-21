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От Айтматова к Жапарову: что Центальной Азии даст II Иссык-Кульский форум

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- Анвар Ажиев
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Сегодняшний форум президентов стран Центральной Азии на Иссык-Куле – второй по масштабности в истории Кыргызстана после того, который в 1986 году собирал Чингиз Айтматов – событие исторического масштаба.

Свое согласие встретиться на побережье озера Иссык-Куль выразили президенты всех стран Центральной Азии – Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.

Лидеры стран обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии.

Это означает, что главы государств региона наконец пришли к тому, что для дальнейшего развития и безопасности Центральной Азии необходим какой-то общий план действий, направленный на сохранение коллективного суверенитета в условиях глобального политико-экономического шторма.

Нынешний год показал, что вмешательство третьих сил способно поставить под сомнение стабильность даже самых устойчивых центральноазиатских республик. 2022-й ознаменовался кровопролитными событиями, нацеленными на смену политического курса, в большинстве стран региона. Это и январские беспорядки в Казахстане, бунт в Горном Бадахшане Таджикистана, недавние события в Каракалпакстане. И все это на фоне то и дело обостряющихся приграничных конфликтов, а также нарастающей угрозы со стороны "Талибана" в Афганистане.

Нынешний саммит позволит лидерам стран региона выработать совместную политику Центральной Азии. Такого до сих пор не случалось: не были проработаны вопросы региональной безопасности, не создавалась единая экономическая стратегия. Наоборот, в какой-то момент центральноазиатские государства больше фокусировались на мелких разногласиях, нежели на исторической и географической общности интересов. Сегодня же появилась надежда на то, что дух общности стран Центральной Азии, существовавший в 90-х, возродится.

Надо отметить, что Кыргызстан со своей стороны сделал все, чтобы площадка для обсуждения насущных проблем была организована профессионально. Само собой, прием высоких гостей проходил с традиционным кыргызским радушием.

При этом, тот факт, что участвовать в саммите согласились все маститые лидеры региона, в очередной раз подчеркивает, что Садыр Жапаров стал полноправным членом клуба центральноазиатских президентов. Его воспринимают как равного партнера, способного видеть будущее своей страны через призму развития всего региона.


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URL: https://www.vb.kg/420684
Теги:
Казахстан, саммит, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Центральная Азия, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, политика, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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