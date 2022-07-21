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Суйумжан Мукеева: Наше здравоохранение в полном развале

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- Нина Ничипорова
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- Все, что происходит сейчас в отечественной медицине, - это откат на 35 лет назад. В продвижении национальных программ по ее развитию нет никакой преемственности. Пишет их одно правительство, через некоторое время приходит другое, все предыдущее отрицает и отменяет, - считает Суйумжан Мукеева, ассистент кафедры внутренних болезней факультета усовершенствования врачей Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации.

Эксперты в области медицины соседних государств и зарубежные партнеры говорят, что первоначальные программы реформирования системы здравоохранения были написаны исключительно в интересах народа. И трудно не согласиться с мнением Суйумжан Мукеевой, что частая смена правительства не приводит ни к чему хорошему. Приходят новые руководители, начинают сгоряча все ломать, экспериментировать, но, кроме шума, мы абсолютно не видим никаких реальных, эффективных перемен.

Мукеева многие годы была исполнительным директором Ассоциации семейных врачей и медсестер КР, отлично знает систему, что называется, изнутри и может объективно оценить нынешнюю ситуацию в ней.

- По какой вообще программе сейчас движется кыргызское здравоохранение?

- Вряд ли кто вам сейчас сможет ответить на этот вопрос. И в правительстве, и в Минздраве совсем забыли про "дорожную карту" на десятилетие вперед, которую мы составляли вместе с экспертами и гражданским обществом. При такой тяжелой экономической ситуации спонтанно проводимые сейчас реформы не обоснованы логистикой развития здравоохранения и мировых тенденций. Они не только не эффективны, но даже опасны тем, что приводят к разрушению системы.

- Спасает ли в этой ситуации частная медицина?

- После развала Советского Союза, когда мы не довели систему здравоохранения до желаемых целей, все шло к тому, что мы будем платить за медицинские услуги. Они, кстати, никогда и не были бесплатными, за них платило государство. Во всем мире функционирует частная медицина. К примеру, в Великобритании, в США она регулируется государством в отношении цен и услуг, которых нет в системе государственного здравоохранения.

Конечно, при хорошей платежеспособности населения частная медицина в Кыргызстане тоже имела бы лучшее развитие. Но у нас большая часть людей не имеет возможности платить за эти услуги, Богатые найдут выход. Но социально незащищенные граждане, конечно, страдают и не имеют доступа к современным качественным услугам, которые стараются предоставлять частные центры.

К сожалению, наш Минздрав пока слабо регулирует ситуацию. Если бы он играл большую координирующую и регулирующую роль, то все акценты были бы расставлены по–другому, правильно.

А у нас на сцене пока фигурируют министры, которые делают вид, что все могут. Ничего они не могут! Пример последнего нашего министра, который ко всему прочему хотел закрыть медицинские колледжи. Но так и не смог сделать этого, а сам оказался в центре громкого скандала. Говорить и обещать можно многое, но осуществить сказанное, если нет законных актов, которые регулируют такие процессы, невозможно.


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URL: https://www.vb.kg/420685
Теги:
Кыргызстан, медицина, врачи
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