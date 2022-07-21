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В Чолпон-Ате начался саммит лидеров стран ЦА

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области началось заседание консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В мероприятии принимают участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства Садыр Жапаров поприветствовал гостей мероприятия, отметив, что глава Туркменистана впервые принимает участие в данной консультативной встрече.


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URL: https://www.vb.kg/420687
Теги:
Иссык-Кульская область, саммит, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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