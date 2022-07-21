В Чолпон-Ате начался саммит лидеров стран ЦА

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области началось заседание консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В мероприятии принимают участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава государства Садыр Жапаров поприветствовал гостей мероприятия, отметив, что глава Туркменистана впервые принимает участие в данной консультативной встрече.