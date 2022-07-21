Сотрудники СИН изучили ухищрения, применяемые осужденными для побега

Группа специалистов Учебного центра Службы исполнения наказаний МЮ КР в Бишкеке провела серию выездных лекций для личного состава в учреждениях №10, 25 и 53 в Оше и Джалал-Абаде. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов и другие специфические темы были изучены сотрудниками СИН. Об этом сообщила пресс-служба СИН МЮ КР.

В состав просветительского десанта вошли начальник кафедры Специальных дисциплин полковник в/с Океев С.К., начальник кафедры Боевой и физической подготовки полковник в/с Мустаков И.Б., начальник кафедры Гуманитарно-правовых дисциплин майор в/с Шевченко А.В., старший инспектор Учебно-методического отдела капитан в/с Мурзаев Т.Ж.

На занятиях побывали 100 человек. В ходе встреч была озвучена информация о деятельности и дальнейших планах Учебного центра. В частности, о проведении 26 сентября научно-практической конференции на тему: "Проблемы и пути совершенствования кадровой политики Службы исполнения наказаний при МЮ КР".

Кроме того, слушателям были вручены методические пособия "Основы профессиональной деятельности сотрудника СИЗО", и учебно-практическое пособие "Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов". Материалы предназначены для изучения и проведения дополнительных занятий с сотрудниками по профессиональной подготовке.