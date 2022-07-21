В Бишкеке улица Джунусалиева открылась для проезда

В столице для проезда автотранспорта открыли отрезок улицы Джунусалиева от Гагарина до Ахунбаева. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

Дорожные работы велись на участке протяженностью 800 метров. Здесь была проведена полная реконструкция с расширением проезжей части до 9 метров, обустройством тротуаров и ирригационной системы, нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков.

Проект реконструкции дороги разработан на основании архитектурно-планировочных условий, выданных ГУ "Бишкекглавархитектура" и прошел экологическую и государственную экспертизы.