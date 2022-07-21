Токаев предложил привлечь к встречам лидеров ЦА сопредельные государства

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать представителей России и Китая на встречи лидеров Центральной Азии. Об этом он казал на а IV Консультативной встрече президентов стран региона в Чолпон-Ате.

Токаев отметил, что Казахстан считает возможным принятие концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. По его мнению, страны региона не должны замыкаться в фиксированных географических пределах.

"В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов", - сказал Токаев

Также Токаев призвал страны Центральной Азии объединить усилия в борьбе с попытками внести раскол в отношения между государствами.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов оказать посильное содействие в решении вопросов делимитации границ государств Центральной Азии.

"Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий", - сказал он.