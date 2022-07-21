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Анарбек Катаганов может возглавить НЖК "Ихсан Групп ЛТД"

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- Бакыт Басарбек
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Новым председателем совета директоров некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД" может стать юрист и гражданский активист Анарбек Катаганов. Об этом редакции vb.kg сообщил он сам.

По его словам, этот вопрос решится на заседании членов НЖК "Ихсан Групп ЛТД".

"Хоть и задержали Акинай Бекмурзаеву, но проблема все равно остается. Многие люди так и не получили ни жилья, ни денег. Поэтому сейчас нужно сделать все возможное, чтобы требования вкладчиков кооператива были удовлетворены. Если мою кандидатуру поддержат, то я намерен приложить все силы для решения именно этих вопросов", - сказал Катаганов.

Напомним, ранее юрист Анарбек Катаганов выступал с защитой пострадавших вкладчиков жилищного кооператива, которые не смогли получить ни жилья, ни вернуть своих денег обратно. Также он участвовал в митингах в защиту их прав.


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URL: https://www.vb.kg/420698
Теги:
Кыргызстан, активисты, квартирный вопрос
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