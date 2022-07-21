Колл-центр "Бишкекводоканала" не работает. Звоните на альтернативный номер

В связи с плановым техобслуживанием электросетей короткий номер 1533 производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" будет временно отключен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

23 июля 2022 года, с 09:00 часов утра до 17:00 часов вечера, ОАО "Северэлектро" планирует провести планово-предупредительные работы.

Сообщить об утечках, засорах в системе канализации, открытых колодцах или получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно по номеру: 0312 56-03-20.