ГНС изъяла крупную партию алкоголя и сигарет

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в Чуйской и Иссык-Кульской областях выявили факт хранения и реализации крупной партии нелегальных алкогольной продукции и сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Было изъято 4 тысячи 705 бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками и без соответствующей лицензии, а также 2 тысячи 970 пачек сигарет без акцизных марок зарубежного производства.

В отношении предпринимателей приняты соответствующие меры согласно законодательству Кыргызской Республики.