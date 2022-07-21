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ГНС изъяла крупную партию алкоголя и сигарет

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в Чуйской и Иссык-Кульской областях выявили факт хранения и реализации крупной партии нелегальных алкогольной продукции и сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Было изъято 4 тысячи 705 бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками и без соответствующей лицензии, а также 2 тысячи 970 пачек сигарет без акцизных марок зарубежного производства.

В отношении предпринимателей приняты соответствующие меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/420702
Теги:
алкоголь, акциз, ГНС
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