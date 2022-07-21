По итогам встречи глав государств ЦА в Чолпон-Ате принят ряд документов

Сегодня, 21 июля, в рамках Четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате приняты итоговые документы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Лидеры стран Центральной Азии приняли совместное заявление.

Кроме того, президент Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор о дружбе добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов доподпишут данный документ после завершения внутригосударственных процедур в их странах.

Также главы государств приняли решение одобрить Концепцию взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональную программу "Зеленая повестка" для Центральной Азии и Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

Кроме того, президенты стран Центральной Азии подписали Решение Глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий Эмомали Рахмона в качестве Президента Международного фонда спасения Арала.