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В Баткене пресечена контрабанда канцтоваров на 1 миллион сомов

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- Канат Кожоев
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Как сообщает Таможенная служба, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ по Баткенской области и ОБДД по городу Баткен при проведении таможенного контроля на мобильном посту "Төрт-Гүл" остановили и проверили автомашину марки "Mercedes-Benz" под управлением гражданина КР "Н.Б.Н.".

При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства, был обнаружен товар – школьные тетради с маркировкой производства Республика Беларусь в количестве 150 тысяч штук. Общий вес товара составил 4 тысячи 100 кг, а среднерыночная стоимость задержанного товара составила 1 миллион 50 тысяч сомов. Груз был без соответствующих товаросопроводительных документов в таможенном отношении, для дальнейшей реализации на таможенной территории ЕАЭС КР.

Факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области для принятия решения согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/420704
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, таможня
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