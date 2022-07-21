В Баткене пресечена контрабанда канцтоваров на 1 миллион сомов

Как сообщает Таможенная служба, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ по Баткенской области и ОБДД по городу Баткен при проведении таможенного контроля на мобильном посту "Төрт-Гүл" остановили и проверили автомашину марки "Mercedes-Benz" под управлением гражданина КР "Н.Б.Н.".

При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства, был обнаружен товар – школьные тетради с маркировкой производства Республика Беларусь в количестве 150 тысяч штук. Общий вес товара составил 4 тысячи 100 кг, а среднерыночная стоимость задержанного товара составила 1 миллион 50 тысяч сомов. Груз был без соответствующих товаросопроводительных документов в таможенном отношении, для дальнейшей реализации на таможенной территории ЕАЭС КР.

Факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области для принятия решения согласно законодательству Кыргызской Республики.