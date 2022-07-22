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Очень любил, потому и убил

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- Ольга Новгородцева
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Судебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда утвердила приговор в отношении 52-летнего бишкекчанина К.В. Первой судебной инстанцией он признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Из обвинительного заключения:

- Обвиняемый К.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, вступил в словесную перепалку со своей гражданской женой, в результате которой узнал, что она собирается уйти от него к другому человеку, и в порыве ревности ударил ее кухонным ножом в область грудной клетки. После чего спокойно лег спать и только примерно в 4 часа утра следующего дня сообщил соседям, что его жена умерла.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть гражданки П.И. наступила от обильной кровопотери вследствие проникающего колото-резаного ранения.

В судебном заседании апелляционной инстанции обвиняемый вину не признал и сказал, что убить жену не мог ни в состоянии алкогольного опьянения, ни трезвым, так как очень сильно ее любил.

Из показаний свидетеля К.И.:

- В тот день мы отмечали день рождения моей старшей дочери. К нам присоединился К.В., оказалось, что и у его сына тоже день рождения. Когда сидели за столом, К.В. и его жена ругались между собой матом. Потом К.В. ударил ножом свою жену, мы сразу же хотели вызвать скорую помощь и милицию, но Ирина (его гражданская жена) сказала, что ей не больно. Убедившись, что у нее всего лишь рана в виде царапины, мы обработали ее, заклеили лейкопластырем и помогли Ирине дойти до дому. На следующий день к нам постучался К.В. и сообщил, что его жена умерла.

Органами следствия К.В. был обвинен в умышленном лишении жизни другого человека. После его действия были переквалифицированы на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

Ленинский районный суд приговорил К.В. к восьми годам лишения свободы и принудительному лечению от алкоголизма.

Бишкекский городской суд этот приговор оставил без изменения.


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URL: https://www.vb.kg/420706
Теги:
суд, убийство, Бишкек
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