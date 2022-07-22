Фотофакт: Пешеходный мост в никуда

Пешие прогулки по Бишкеку могли бы стать удовольствием, если бы это позволяла городская дорожная инфраструктура. На деле же дойти на своих двоих из точки А в точку Б - опасное приключение.

Во–первых, потому что даже на оснащенных светофорами пешеходных переходах в нашем любимом городе нельзя чувствовать себя в безопасности. А во–вторых, в Бишкеке есть множество мест, где проход для пеших горожан просто не предусмотрен.

Одно из таких - мост на пересечении улиц Ибраимова и Льва Толстого. С обеих сторон он заканчивается перед проезжей частью, на которой возможность перехода на другую сторону улицы никак не обозначена. Тротуаров, позволяющих пройти к безопасному переходу, там нет ни в одну сторону - ни вверх, ни вниз. Поэтому пересекать дорогу приходится на свой страх и риск. В надежде, что автомобили, порой даже не сбрасывающие скорость на повороте, не собьют.

Неужели городским властям так сложно нарисовать в этом месте "зебру" и поставить соответствующий знак? Муниципалитет каждый день отчитывается о всевозможных нововведениях по части благоустройства столицы, а такой простой вопрос решить не могут.