Погода
$ 81.62 - 82.62
€ 86.60 - 87.60

Фотофакт: Пешеходный мост в никуда

351  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пешие прогулки по Бишкеку могли бы стать удовольствием, если бы это позволяла городская дорожная инфраструктура. На деле же дойти на своих двоих из точки А в точку Б - опасное приключение.

Во–первых, потому что даже на оснащенных светофорами пешеходных переходах в нашем любимом городе нельзя чувствовать себя в безопасности. А во–вторых, в Бишкеке есть множество мест, где проход для пеших горожан просто не предусмотрен.

Одно из таких - мост на пересечении улиц Ибраимова и Льва Толстого. С обеих сторон он заканчивается перед проезжей частью, на которой возможность перехода на другую сторону улицы никак не обозначена. Тротуаров, позволяющих пройти к безопасному переходу, там нет ни в одну сторону - ни вверх, ни вниз. Поэтому пересекать дорогу приходится на свой страх и риск. В надежде, что автомобили, порой даже не сбрасывающие скорость на повороте, не собьют.

Неужели городским властям так сложно нарисовать в этом месте "зебру" и поставить соответствующий знак? Муниципалитет каждый день отчитывается о всевозможных нововведениях по части благоустройства столицы, а такой простой вопрос решить не могут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420707
Теги:
Бишкек, пешеходный переход
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  