В селе Ат-Башы открылся цех по переработке лекарственных растений

В селе Ат-Башы Нарынской области открылся цех по переработке лекарственных растений. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН в КР.

По ее данным, открытие производства позволит сельским жителям улучшить свое благосостояние благодаря выращиванию и поставкам большого разнообразия трав для производства высококачественных продуктов, используемых в различных отраслях промышленности, таких как косметика, продукты питания, медицина и фармацевтика.

Производственная мощность цеха позволяет перерабатывать до 3000 кг трав в день, и в нем будут работать до 10 человек из малообеспеченных семей, в зависимости от сезона. Кроме того, 1000 уязвимых людей приняли участие в тренингах по агротехнологиям для посадки лекарственных растений (ромашка, валериана, календула, шалфей, мята), чтобы поставлять сырье для цеха.

Данный проект реализован Всемирной продовольственной программой ООН в КР при финансовой поддержке Правительства Японии и совместно с "Дордой-Дары".

При поддержке правительства Японии ВПП ООН за последние годы были открыты 20 мини-цехов по переработке сельскохозяйственной продукции по всей стране.