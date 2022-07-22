Погода
$ 81.62 - 82.62
€ 86.60 - 87.60

В селе Ат-Башы открылся цех по переработке лекарственных растений

211  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Ат-Башы Нарынской области открылся цех по переработке лекарственных растений. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН в КР.

По ее данным, открытие производства позволит сельским жителям улучшить свое благосостояние благодаря выращиванию и поставкам большого разнообразия трав для производства высококачественных продуктов, используемых в различных отраслях промышленности, таких как косметика, продукты питания, медицина и фармацевтика.

Производственная мощность цеха позволяет перерабатывать до 3000 кг трав в день, и в нем будут работать до 10 человек из малообеспеченных семей, в зависимости от сезона. Кроме того, 1000 уязвимых людей приняли участие в тренингах по агротехнологиям для посадки лекарственных растений (ромашка, валериана, календула, шалфей, мята), чтобы поставлять сырье для цеха.

Данный проект реализован Всемирной продовольственной программой ООН в КР при финансовой поддержке Правительства Японии и совместно с "Дордой-Дары".

При поддержке правительства Японии ВПП ООН за последние годы были открыты 20 мини-цехов по переработке сельскохозяйственной продукции по всей стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420712
Теги:
Нарынская область, Япония, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  