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Рахмон призвал своих коллег по странам ЦА действовать на опережение

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- Светлана Лаптева
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, как и его коллеги, затронул вопрос о региональной безопасности, сообщила пресс-служба лидера.

"Мы не должны забывать, что религиозные радикальные экстремисты являются главным оружием в руках наших недругов, - заявил он. - Таджикистан хорошо знает, какую угрозу безопасности представляют эти деструктивные силы. Мы уже в течение 30 лет боремся с подобными вызовами, прошли навязанную нам гражданскую войну, которая унесла жизни более 150 тысяч граждан.

Странам нашего региона нужно все время отслеживать ситуацию и действовать на опережение, купируя возможные причины, - подчеркнул Эмомали Рахмон. - Нужно помнить, что дальнейшее развитие этого процесса может создать реальную угрозу дестабилизации внутренней ситуации. В этой связи предлагаем усилить координацию по линии специальных служб в создании конкретных механизмов совместной борьбы против распространения радикальных идеологий в регионе".

"Афганская проблематика должна находиться в фокусе нашего постоянного внимания. События, происходящие в Афганистане, могут оказать негативное влияние не только на Центральную Азию, но и привести к изменениям в геополитическом балансе сил на всем Евразийском континенте", - добавил лидер Таджикистана.

Глава Таджикистана также акцентировал внимание на растущие угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, киберпреступности и других форм трансграничной организованной преступности. В качестве серьёзного вызова безопасности он назвал тенденции насаждения в регионе идеологии религиозного радикализма, а также так называемые "спящие ячейки" международного терроризма и экстремизма.

В вопросах социально-экономического развития Центральной Азии Эмомали Рахмон акцентировал внимание на необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли, тесных кооперационных связей, развития транспортно-транзитного потенциала региона и совершенствования транспортных коридоров для формирования благоприятных условий для перемещения грузов.

Президент Таджикистана выступил за принятие дополнительных мер по развитию общего культурно-гуманитарного пространства в Центральной Азии. Он подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества научных учреждений стран региона в развитии прикладных дисциплин, развития межкультурного диалога и совместного продвижения в мире материального и нематериального культурного и природного наследия народов стран региона.

Главы государств в финале мероприятия поддержали предложение президента Таджикистана провести пятую юбилейную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии 14−15 сентября 2023 года в Душанбе. Она пройдет одновременно с очередным заседанием Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/420722
Теги:
саммит, Таджикистан, Кыргызстан, Иссык-Куль, Эмомали Рахмон
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