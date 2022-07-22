СМИ Южной Кореи назвали посла Аиду Исмаилову настоящим другом

Одно из популярных изданий в Корее "Herald Economics" разместило статью про Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиду Исмаилову.

Написал статью журналист Хам Ёнгхун. Интересен уже сам заголовок - "Посол Кыргызской Республики с беглым корейским языком и настоящий друг. Подписание соглашения с Ассоциацией туризма в городе Сеул". Журналист использовал фразу "찐친" (Чинчин). Это сокращение двух слов "진짜" и "친구", то есть "настоящий" и "друг". Такие фразы корейцы действительно используют лишь для настоящих друзей.

vb.kg приводит перевод статьи на русский язык пользователя интернета Бектурсуна Алыбаева.

"Аида Исмаилова, Посол Кыргызской Республики в Республике Корея, страны, известной как "Альпы Центральной Азии", свободно говорит по-корейски и является дружелюбным человеком, искренне любящим корейскую культуру.

Я познакомился с ней на недавно прошедшей Сеульской международной туристической выставке. И хотя она занимает самый высокий пост среди кыргызстанцев в ​​Корее, она лично приветствует корейцев, которые подходят к туристическому навесу, организованному посольством. Посол приглашает гостей выставки побеседовать, и на хорошем беглом корейском языке с воодушевлением рассказывает про туристический потенциал и скрытые, как жемчужина туристические ресурсы своей Родины. Я не знаю случая, когда посол другой страны лично проявлял столько усердия ради взаимоотношений с Кореей.

Своей внешностью Аида Исмаилова похожа на кореянку. На самом деле, у кыргызов исторически схожие с корейцами корни. Хотя это не упоминается в нынешних корейских книгах по истории. Но есть исторические теории, говорящие о том, что король Коргурё Квангето Великий совершил экспедицию на кыргызскую землю и сделал кыргызов соседями благодаря своему влиянию, а не военным действиям.

Турция, Кыргызская Республика, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Монголия и прочие страны являются нашими союзниками и соседями, с которыми мы имели отношения еще со времен Древнего Чосона. Порядок слов в их языке такой же, как у нас. Многие страны Центральной Азии изучают Тангуна, как основателя исторических корейских земель.

Посол Аида Исмаилова и председатель Сеульской туристической ассоциации Ян Мусын крепко взялись за руки. Американское бизнес сообщество также протянуло руку помощи. Недавно было подписано трехстороннее деловое соглашение между Сеульской ассоциацией туризма, Фондом поддержки развития туризма Кыргызской Республики и корейским филиалом Американской Глобальной Бизнес Ассоциации.

На церемонии подписания меморандума о взаимопонимании, Сеульская туристическая ассоциация и две иные организации пообещали тесное сотрудничество для продвижения туризма между Кореей и Кыргызской Республикой.

Аида Исмаилова сказала: "Кыргызкая Республика также известна как "Альпы Центральной Азии". Это страна с красивыми пейзажами и множеством туристических ресурсов и различных достопримечательностей". Индустрия туризма Кыргызской Республики может расти, как выросли Корея и Сеул, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить развиваться в данном направлении".

Исполнительный директор Фонда поддержки развития туризма Кыргызской Республики Кайрат Итибаев заметил: "Фонд поддержки развития туризма Кыргызской Республики был создан в марте этого года как акционерное общество со 100 процентной долей в Министерстве экономики, торговли и промышленности для поддержки устойчивого развития кыргызской индустрии туризма". Говоря о бизнес-соглашении, он также добавил: "С этого года мы продвигаем деловое соглашение с Сеульской ассоциацией туризма и корейским филиалом Американской Глобальной Бизнес Ассоциацией для продвижения взаимного развития туризма с Сеулом и расширения инфраструктуры индустрии туризма за счет инвестиций корейских компаний".

Президент корейского филиала Американской Глобальной Бизнес Ассоциации Пак Чанъюн сказал: "Если будет создана подходящая инфраструктура для красивых природных пейзажей Кыргызской Республики и в нее будут вложены инвестиции, то Кыргызстан станет самым привлекательным для туризма государством во всей Центральной Азии. Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь активные инвестиции".

Ян Мусын, президент Сеульской туристической ассоциации считает: "Кыргызская Республика не очень известна в Корее, но эта страна с большими ожиданиями для корейской индустрии туризма. Поскольку в стране есть большое стремление к развитию индустрии туризма, число приезжающих кыргызстанцев также будет постепенно увеличиваться. После подписания меморандума, наша Ассоциация, как главный партнер Кыргызской Республики в области туризма, будет всячески поддерживать двусторонние отношения между нашими странами в области туризма и иные международные проекты в данной области".