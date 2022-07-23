В регионах стартовал прием заявок на стартапы и цифровые навыки. Об этом сообщают организаторы конкурса.

По их данным, цель конкурса - расширение возможностей сельских женщин, молодежи, ЛОВЗ, организаций гражданского общества и сельского бизнеса через использование цифровых навыков. Особое внимание будет уделяться созданию рабочих мест. Участникам будут предоставлены опытные менторы. Сумма гранта рассматривается индивидуально и зависит от финансовых потребностей проекта.

В конкурсе могут принять участие как отдельные заявители, так и команды, деятельность которых соответствует следующим направлениям, включая, но не ограничивая:

• Инновационные решения в сельском хозяйстве, туризме, переработке, торговле, ремесленничестве, швейной отрасли и других;

• Формированию и развитию навыков в цифровой экономике и профессиональной подготовке с использованием информационных технологий;

• Цифровые (IT) решения для улучшения качества жизни и повышения эффективности деятельности предпринимателей, жителей и органов местного самоуправления.

Важное требование –заявители должны быть преимущественно из Иссык-Кульской, Ошской, Баткенской областей, либо имеющие намерение выполнить проект на территории одного из пилотных муниципалитетов:

Ошская область: Узгенский район Мырза-Аке айыл окмоту, Араванский район Юсуповский айыл окмоту;

Баткенская область: Баткенский район Кара-Булак айыл окмоту, Лейлекский район Сумбула айыл окмоту;

Иссык-Кульская область: Тонский район Кун-Чыгыш айыл окмоту, Жети-Огузский район Барскоон айыл окмоту.

Заявки принимаются до 20 августа 2022 года по заполненной форме, указанной на сайте ЦГИ "Лидер" или по ссылке:

Конкурс проходит в рамках проекта "Построение прозрачного будущего для сельских сообществ через цифровизацию – DigiKonush", реализуемый Центром гражданских инициатив "Лидер" в партнерстве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV), Государственным агентством регионального развития при Министерстве сельского хозяйства КР, Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и др.