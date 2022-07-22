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В столице ликвидированы 35 стихийных торговых точек

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальные службы Бишкека провели инспекцию по незаконной стихийной торговле в парках "Ынтымак" и "Ынтымак-2". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, стихийная торговля сопровождается незаконными подключениями к городским электрическим сетям и приносит определенные потери бюджета столицы и энергосектора.

Сотрудниками Октябрьской администрации и МП "Бишкексвет" проведена работа по обрезке незаконно подключенных линий со стороны стихийных торговцев. Во время обхода обрезано порядка 100 метров кабеля.

По итогам рейда ликвидировано 35 стихийных точек, 10 штендеров. Со всеми продавцами, осуществляющими уличную торговлю, проведена разъяснительная беседа.


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URL: https://www.vb.kg/420730
Теги:
мэрия, Бишкек, Стихийная торговля
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