Минтруда: Размеры пособий лицам с инвалидностью выросли с 33 до 200%

Численность получателей ежемесячных пособий лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение - "социальное пособие", с начала текущего года увеличилась на 5,2% и составила 104,0 тыс. чел. Об этом было сказано сегодня, 22 июля, на коллегии министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Получатели данного пособия представлены следующим образом:

• лица с инвалидностью с детства -35,1%,

• дети с инвалидностью с детства до 18 лет – 34,6%,

• лица с инвалидностью от общего заболевания – 8,5%,;

• дети в случае потери одного/обоих родителей – 20,0%,

• лица пенсионного возраста – 1,6%, матери-героини – 0,1%.

Было отмечено, что указом президента с июня 2022 г. размеры ежемесячного социального пособия для граждан с I, II и III группами инвалидности повышены от 33% до 120 %, матерям-героинам и пожилым гражданам – от 20% до 60%.

С 1 января 2022 года размеры социальных пособий повышены на 100% и 200% по отношению к размерам пособий, начисленных до 1 октября 2021 г. Так, на сегодняшний день дети с инвалидностью получают социальное пособие в размере 8000 сомов (до повышения - 4000 сом).

Численность получателей дополнительного ежемесячного социального пособия (ДЕСП), в размере 3700 сомов, составляет 515 чел., из них по событиям 2010 г. – 456 чел., 2021 г. – 59 чел. На выплату ДЕСП профинансированы денежные средства в сумме 12,3 млн. сомов.

Кроме того, с 1 июня 2022 года введена оплата услуг персонального ассистента для граждан с инвалидностью с детства I группы, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и надзоре. Также повышен размер оплаты услуг персонального ассистента с 4900 сом до 6300 сом.