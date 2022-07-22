Доклад НЦПП: Тяжелобольные продолжают умирать в тюрьмах КР

За период 2019-2021 годы в учреждениях системы умерло 151 человек. Из них 12 заключенных скончались от онкологических заболеваний, 7 – от туберкулеза. Об этом говорится в очередном ежегодном докладе Национального центра по предупреждению пыток.

Причины смерти названы следующие:

41 (28 процентов) – заболевания сердечно-сосудистой системы; 25 (17 процентов) – "иные заболевания", не указанные в ответе СИН; 19 (13 процентов) – COVID-19 и пневмония; 11 (8 процентов) – цирроз и иные заболевания печени; 8 (6 процентов) – ВИЧ-инфекция; 7 (5 процентов) – травмы различной этимологии.; 5 (4 процента) – инсульт.

Двое заключенных скончались вследствие отравления наркотическими веществами. Также в закрытых учреждениях СИН, как и в ИВС ОВД МВД, имеют место случаи суицида. Согласно данным, приведенным в докладе 2019-2021 годы в учреждениях СИН вследствие суицида скончалось 14 заключенных.

Несмотря на то, что Национальный центр, как указывается, неоднократно обращался по поводу тяжелобольных, находящихся в учреждениях СИН по поводу применения постановления Правительства от 29 ноября 2011г года №745 "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования осужденных к лишению свободы, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их представления к освобождению от дальнейшего отбывания наказания",, согласно официальной информации СИН, за три года 12 заключенных скончались от онкологических заболеваний, 7 – от туберкулеза.

В документе отмечается, что на момент его составления в исправительных учреждениях содержалось 11 тяжелобольных лиц.

"После случая с освобождением Азиза Батукаева (многих тяжелобольных осужденных и обвиняемых не освобождают согласно вышеуказанному постановлению. Судьи, прокуроры, следователи, врачи не берут на себя ответственность по применению постановления, что приводит в скором времени к смерти тяжелобольных в стенах закрытогот учреждения", - говорится в докладе.

В большинстве случаев больных в терминальной стадии заболевния (которым часто требуется уже только паллиативная помощь) отпускают на свободу в крайне тяжелом состоянии лишь при достижении сроков для условно-досрочного освобождения или выхода в колонию-поселению. Спустя короткий промежуток времени больные умирают, что можно расценить жестокое и бесчеловечное отношение к такой категории осужденных, подчеркивают авторы документа.