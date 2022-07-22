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В КР снизилось число нуждающихся семей, получающих пособие "үй-бүлөгө көмөк

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, на полугодовой колегии министерства труда, социального обеспечения и миграции, глава ведомства Кудайберген Базарбаев отметил, что в стране уменьшилось число нуждающих семей, получающих пособие "үй-бүлөгө көмөк".

"Численность получателей ежемесячных пособий нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет - "үй-бүлөгө көмөк", по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., сократилось на 7,1% и составила 345,8 тыс. чел. На снижение количества получателей данного пособия повлияли меры по повышению адресности при назначении пособия, проведение разъяснительной работы среди населения, содействия занятости населения, а также возможности оперативного получения необходимых данных о получателях через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук".

При этом сам размер пособия увеличился указом президента Садыра Жапарова с июня 2022 г. размер "уй-булого комок" был повышен с 810 сомов до 1200 сомов, т.е. с 49% до 73% от черты крайней бедности (1648 сомов в мес.). В целом по республике, средний размер пособия "үй-бүлөгө көмөк" увеличился на 35,5% и составил 1343,3 сом.", - сказал он.

Министр отметил, что сегодня в сфере социального обеспечения происходит "смена эпох", когда активные меры позволяют не просто оказывать социальную поддержку, а способствуют выводу из бедности. Одной из таких мер Кудайберген Базарбаев назвал социальный контракт, когда уже 2,8 ыс малообеспечнных семей получили средства из госбюджета на открытие малого бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/420743
Теги:
Министерство социального развития, пособия, Кыргызстан, семья, Кудайберген Базарбаев
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