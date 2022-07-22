Кыргызстан – №1 в СНГ в рейтинге самого дешевого мобильного интернета

Кыргызская Республика заняла вторую строку мирового рейтинга и первое место среди стран СНГ в списке государств с самым дешевым мобильным интернетом. Об этом свидетельствуют данные исследования за 2021 год, проведенного авторитетным британским порталом Cable.co.uk.

В отчете о стоимости мобильного интернета в мире авторы рейтинга предоставили результаты анализа данных свыше 6000 тарифных планов сотовых операторов из 230 стран мира. В качестве основного показателя исследователи использовали стоимость 1 ГБ интернет-трафика.

Согласно опубликованным данным, страной с самым доступным мобильным интернетом в мире стал Израиль, где стоимость 1 ГБ трафика составляет всего $0,05. На втором месте расположился Кыргызстан с средней ценой в $0,15 за 1 ГБ интернет-трафика.

Отметим, что это не первое за последние несколько лет достижение КР в рейтинге Cable.co.uk – по итогам 2018 года республика также занимала второе место в ТОП-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом (с показателем в $0,27 за 1 ГБ интернета).

По сравнению с 2018 годом стоимость мобильного интернета в Кыргызстане сократилась почти на 44%, снижение также продолжилось и в 2020-2021 году – примерно на 28%.

"При минимальном росте фиксированной связи по всей стране Кыргызстан в значительной степени стал полагаться на возможности мобильного интернета", – отмечают, комментируя доступность цен на мобильный интернет, авторы исследования.

Какие факторы влияют на стоимость мобильного интернета?

Британские исследователи выделяют несколько причин, сказывающихся на стоимости интернет-трафика и мобильных услуг в Кыргызстане, доступных для 99,3% населения республики (по данным ГАС КР).

Зависимость от ландшафта: горный рельеф республики и низко-этажная застройка делают невозможным массовое распространение фиксированного интернета, за исключением крупных городов типа Бишкека и Оша. Поэтому естественной альтернативой, не уступающей по качеству и скорости, для 6,7 миллиона кыргызстанцев служит именно мобильный интернет как основной инструмент доступа в Сеть. "Здоровая" конкуренция: рынок, насыщенный актуальными предложениями от крупных партнеров, а также наличие конкурирующих поставщиков, представляющих как частный, так и государственный сектор, положительно сказываются на ценообразовании интернет-услуг, которое, в свою очередь, может значительно отличаться от глобальных показателей. Развитая инфраструктура операторов сотовой связи: страны, успешно внедрившие инфраструктуру стандарта 4G, а также сотовые компании, регулярно инвестирующие в строительство и модернизацию базовых станций и расширение географии сети, как правило, обеспечивают себе первые строчки в рейтинге доступности мобильного интернета. Перешагнув порог предлагаемых абонентам пакетов в 1-10 ГБ в месяц, такие государства (в т. ч. Кыргызстан, Индия или Италия), выводят на рынки тарифные планы, подразумевающие масштабные объемы интернет-трафика либо безлимитные предложения. Соответственно, стоимость 1 ГБ в этих странах крайне низка.

На сколько увеличилось потребление интернета в последние годы?

Эффективным примером компании, совокупно влияющей на доступность интернета для многомиллионной аудитории абонентов в Кыргызстане, можно назвать государственного оператора сотовой связи MegaCom (ЗАО "Альфа Телеком"). Проведенные в 2021 году онлайн-аукционы позволили компании значительно расширить свой частотный диапазон и стать оператором №1 в Кыргызской Республике по емкости сети.

Согласно статистике, предоставленной компанией, за последние 15 лет пропускная способность сети MegaCom увеличилась примерно в 26 000 раз, а потребление интернет-трафика выросло более чем в 24 000 раз. При этом цена на мобильный интернет от MegaCom снизилась более чем в 5 000 раз, что, безусловно, отразилось на доступности интернета для населения – ежегодно абоненты государственного оператора потребляют более 300 000 терабайт трафика!

"В марте 2022 года мы запустили линейку тарифов "Элдики + MegaCom|TV", учитывающих самые востребованные увлечения и интересы абонентов. В частности, в рамках 28-дневных пакетов "Элдики 595 + MegaCom|TV" и "Элдики 750 + MegaCom|TV" мы предоставляем абонентам безлимитные объемы высокоскоростного 4G-интернета с функцией бесплатной раздачи Wi-Fi, а также безграничный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям", – отметили в пресс-службе ЗАО "Альфа Телеком".

Вместе с тем, в MegaCom подчеркнули, что компания регулярно проводит для абонентов акции, направленные на повышение доступности интернета и прочих услуг связи среди населения. Например, до 31 августа 2022 года для клиентов оператора действует акция "Безлимит", в рамках которой новые абоненты получают возможность оплатить три абонплаты с существенной скидкой и оценить преимущества безлимитного тарифа "Элдики 595 + MegaCom|TV".

"Наша команда создала тарифы линейки "Элдики + MegaCom|TV" с целью покрыть максимум потребностей граждан как в интернете, так и в сотовой связи, и дать им возможность погрузиться в яркий мир общения и развлечений. Уверены, что с новыми тарифами каждый найдет подходящее для себя решение", - резюмировали в MegaCom.