ОПГ, контрабанда и коррупция. Какие силы "тащит" во власть Канат Исаев?

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в своём последнем интервью выразил сомнение, что экс-депутат Канат Исаев способен стать лидером оппозиции. Последний, напомним, не так давно принял участие во встрече оппозиционных политиков в Таласской области.

"Канат Исаев должен созреть, чтобы стать лидером оппозиции. Он сейчас молод. Помню, в 2010 году мы утвердили его главой коалиции. Три года он занимал этот пост и за это время не выдвинул ни одной инициативы. Кроме того, Канат Исаев не сделал для народа ничего выдающегося, чтобы люди пошли за ним. Наоборот, все помнят библиотеку имени Чынгыза Айтматова и землю в Токмаке, которые он продал в свою пользу. Его и не наказали только потому, что с момента совершенного им преступления прошло 10 лет. Закон не позволяет", - охарактеризовал Ташиев Исаева.

В оппозиционный десант вошли также Исмаил Исаков, Перизат Суранова, Кенешбек Душебаев, Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Канат Исаев и Рыскелди Момбеков, многие из которых были ранее при власти, но не сумевшие после себя оставить что-то конструктивное и полезное.

Что касается новоявленного "лидера оппозиции" Каната Исаева, то есть предположение, что глава ГКНБ недвусмысленно дал понять, какие силы, возможно, стоят за этими самыми оппозиционерами нынешней власти.

Напомним, что экс-депутат Канат Исаев является лидером партии "Кыргызстан", а до этого два года был мэром Токмока, а этот город, как известно, негласно является криминальной столицей Чуйской области. На первый взгляд, конечно, между этими двумя фактами нет никакой связи, но, если вспомнить, что это партия ранее состояла сплошь из "спортиков" с Токмока и фигурировала в нескольких крупных скандалах, связанных с контрабандой и связями с ОПГ, то всякие сомнения сразу отпадут.

Так, в феврале 2018 года депутата от партии "Кыргызстан" и мастера спорта по греко-римской борьбе Дамирбек Асылбек уулу задержали в Казахстане вместе с двумя кыргызстанцами. Его признали виновным в "создании и руководстве транснациональной организованной группой" и "экономической контрабанде".

Нынешний мэр Токмока, а в прошлом член фракции "Кыргызстан" Урмат Самаев был замечен в инциденте с перестрелкой на границе.

Нынешний депутат Тазабек Икрамов также был в списке этой партии на выборах 2015 года.

Самого же Каната Исаева также подозревали в связях с криминалом. В 2017 году в сети распространялось видео, как человек, похожий на него, передает деньги членам организованной преступной группировки. Кроме этого, распространялась запись разговора двух членов ОПГ о том, что Канат Исаев якобы набирает боевиков за деньги для государственного переворота после выборов.

Жертва политических гонений?

Сегодня сторонники Каната Исаева пытаются вновь представить его жертвой политических гонений и несправедливости. Хотя, все вышеозвученное и ранее возбужденные уголовные дела говорят совершенно об обратном.

После революции 2010 года Исаев становится депутатом ЖК от партии "Республика". И это при том, что 26 июня 2010 года Управлением ГСФП по Чуйской области возбуждает против него уголовное дело по ст.304 ч.3 п.1 ("Злоупотребление должностным положением") и даже по ст.305 ч.1 ("Пытка") УК КР. Поводом послужила незаконная реализация здания бывшего общежития ОАО "Ак-Була" по заниженной стоимости. В итоге ущерб государству составил 2 млн. 117 тыс. 880 сомов.

Второе уголовное дело в отношении уже депутата ЖК Исаева последовало спустя полгода - 2 ноября 2010 года. На этот раз следствие выяснило, что экс-градоначальник продал незаконно здание городской библиотеки в частную собственность. Однако в этом же году дело, по странному стечению обстоятельств было приостановлено.

Правда, против подобного решения на тот момент открыто выступила Генпрокуратура. Она отменяет решение о приостановлении и в 2012 году новь возбуждает уголовное дело. Но также ненадолго – до 2013 года. Затем дело вновь приостанавливают.

Муниципальные миллионы

А теперь подробнее. Согласно фабуле дела, поступившего тогда на рассмотрение в надзорный орган, 4 ноября 2008 года Исаев на посту градоначальника вынес постановление за №567 о создании Муниципального предприятия "Токмок Инвест Групп". Затем он издает приказ №19 от 17 января 2009 года о назначении генеральным директором данного муниципального предприятия Султана Бекташева. Вроде ничего не обычного. Вот только последний – близкий родственник Исаева, а именно, его двоюродный брат.

Затем Исаев изменяет целевое назначение земельного участка в районе центрального рынка Токмака. Хотя изначально на нем планировалось строительство муниципальной автостанции.

Мэр поручает сотрудникам токмакского муниципалитета разработать соответствующую документацию и произвести юридическое оформление перенесенной автостанции.

20 февраля 2009 года Токмакский горкенеш дает мэру разрешение на строительство автостанции на сумму 2 млн 126 тысяч 008 сомов. То есть, согласно экспертизе, стоимость работ была завышена более чем на полмиллиона сомов, а именно - 697 160 сомов.

Причем в деле говорится о сговоре Исаева с с первым вице-мэром Имамалиевым, начальником УМС Эсенбековым и директором ОсОО "Азия Строй Сапат" Асыгалиевым.

Что касается "Ак-Булы", то Токмакский горкенеша 13 марта 2008 года выводит здание бывшего общежития ОАО "Ак-Була" из перечня объектов социальной инфраструктуры в разряд нежилых помещений.

А главе земельной комиссии Имамадиеву дается задание рассмотреть возможности по продаже здания бывшего общежития ОАО "Ак-Була". Есть и покупатель - то самый Асыгалиев. Речь тогда шла о сумме 2 млн 857 тысяч сомов.

Расследование шло долго. В январе 2018 года райсуд приговаривает Исаева к 12 годам лишения свободы.

Вот только уже спустя полгода - в июне 2018 года Бишкекский горсуд переквалифицировал уголовное дело депутата ЖК и закрыл за истечением сроков давности.