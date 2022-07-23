Жилищный кооператив: утром деньги, вечером - пшик?

"Обеспечим жильем каждого кыргызстанца!" - под таким красивым лозунгом открываются у нас все новые и новые жилищные кооперативы. Скоро каждый из них разрастется до размеров строительной компании, включая в себя кредитную организацию, попутно занимаясь продажей автомобилей и горюче–смазочных материалов...

Условия для каждого желающего обзавестись собственным жильем обещают поистине сказочные. Никаких процентов, рассрочка на десять лет, квартира или дом - в течение трех–шести месяцев. Живи и радуйся!

А потом вдруг начинаются проблемы, с которыми соискателям квартир уже самостоятельно не справиться, приходится бежать в милицию, но и та не обещает вернуть деньги.

11 июля по подозрению в мошенничестве задержана Акинай Бекмурзаева - председатель совета директоров компании "Ихсан Групп ЛТД".

Фирму "Ихсан" сотрудники милиции начали разрабатывать еще в апреле, когда по стране прокатилась волна недовольства людей, ожидающих своей очереди на жилье и не имеющих возможности получить квартиру или хотя бы вернуть вложенные деньги.

"Ихсан Групп ЛТД" существует с 2020 года. В Интернете много отзывов об этой компании. Интересная закономерность: отзывы двухгодичной (и даже годичной) давности - большей частью восторженные. Спасибо, дескать, компании, благодаря ей приобрели квартиру в Бишкеке, всем довольны, персонал вежливый и внимательный.

Чуть позже отзывы становятся не такими восторженными. Появляются первые сомнения и разочарования. Документация ведется невнятно, каждую бумагу приходится показывать постороннему юристу, который осторожно рекомендует "не связываться".

Система работы такая: сам находишь или фирма предоставляет жилье. Платишь 5 процентов от его стоимости менеджерам за работу и вносишь на счет группы 25–50 процентов в сомах от цены квартиры или дома. Ждешь сколько–то месяцев, пока компания его купит полностью, и вселяешься в якобы уже твой апартамент. Потом 10 лет каждый месяц выплачиваешь те деньги, что остались, до полного расчета. Кооператоры утверждают - без процентов.

В один непрекрасный день клиенты "Ихсана" насторожились: время идет, квартиру обещали в феврале, а уже март на исходе - и тишина. Никто из фирмы не пишет и не звонит, не объясняет причин задержки. Кто решил, пока не поздно, забрать свои вложенные деньги, но это не удалось сделать.

Бишкекчанка Айнура Акматова была уверена, что за четыре месяца получит дом. Внесла 600 тысяч сомов. Жилье должна была получить 18 марта, но "Ихсан" перенес срок на 20 апреля. Когда она спросила, почему так произошло, сказали: "Слишком большой ажиотаж. Много людей, мы сами этого не ожидали". Она попросила вернуть деньги, но ей ответили: "Ничего не можем сделать".

- Сегодня была в офисе кооператива "Ихсан", - рассказывает другая клиентка. - Акинай Торобековна (на днях арестованная Бекмурзаева. - Авт.) говорит: "Вы много лет скитались и работали в Москве, неужели не можете подождать еще два месяца?". Я согласилась подождать, но попросила дать мне какой–нибудь гарантийный талон, но она не дала.

Еще одному клиенту "Ихсана", по его словам, все же выписали гарантийный талон, который впоследствии сама же фирма признала недействительным.

Единственный, пожалуй, человек, который на сегодняшний день полностью доволен компанией "Ихсан Групп ЛТД" и абсолютно счастлив от близкого знакомства с ее руководством, - скандально прославившийся имам Садыбакас Доолов. Тот самый, который нашел весьма оригинальное объяснение подорожанию мяса баранины в связи с тем, что дешевеет мясо женщин, которые "неправильно одеваются". И призвал мужчин всеми силами бороться с открытыми нарядами. Священнослужитель посчитал, что у мужчин из–за этого снижается иммунитет - и дорожает баранина.

А по соседству митинговали обманутые вкладчики "Ихсана". Которые так же, как имам Доолов, ратуют за повсеместное соблюдение исламских канонов и специально не обратились в другие компании, которые "выдают" жилье за проценты: это великий грех.

Не кто иной, как Садыбакас Доолов, недавно получил в дар от "Ихсана" однокомнатную квартиру. "Компания, которая занимается благотворительностью, подарила квартиру в отличном месте ради довольства Аллаха", - прокомментировал этот щедрый жест имам. Восхваляющее и прославляющее фирму видео Садыбакасов разместил на своих страницах в соцсетях, благодаря чему, возможно, число клиентов "Ихсана" значительно возросло.

Сейчас в отношении "Ихсана Групп ЛТД" возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК КР "Мошенничество" и "Присвоение или растрата вверенного имущества". А на имущество и банковские счета самой компании наложен арест. По данным МВД, причиненный гражданам материальный ущерб составил 121 миллион 313 тысяч 950 сомов. В соцсетях есть группа клиентов "Ихсана", которые не дождались ни денег, ни жилья. Их 250 человек.

А между тем Национальный банк КР предупреждает: "Остерегайтесь так называемых жилищных кооперативов! Будьте внимательными и осмотрительными, так как в их деятельности присутствуют такие риски для граждан, как отсутствие гарантий получения финансирования, утеря внесенных денежных средств и приобретенного имущества".