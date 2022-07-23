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Жапаров примет участие в мероприятиях, посвященных Сыдыкбекову и Жумадылову

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, примет участие в торжественном мероприятии в честь празднования 110-летия выдающегося писателя, общественного деятеля, Героя Кыргызстана Туголбая Сыдыкбекова и 90-летия народного артиста Кыргызской ССР Советбека Жумадылова, которое состоится в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТРК и республиканских телеканалов.

Ориентировочное начало трансляции в 15:20 часов.


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URL: https://www.vb.kg/420755
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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