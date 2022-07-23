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Городские фонтаны будут работать до 22:00 часов

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В период аномальной жары фонтаны, находящиеся на балансе муниципального предприятия "Тазалык" будут работать до 22:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На балансе предприятия фонтаны, расположенные по адресам:

1. фонтан Ала-Тоо, боковые чаши;

2. фонтан Ала-Тоо, центральная чаша;

4. Исторический музей, боковые чаши;

5. фонтан в сквере Правительственный;

6. 25 Чаш, Дубовый парк;

7. фонтан имени Токтогула, Абдрахманова-Пушкина;

8. фонтан Борцам Революции, Пушкина-Тыныстанова;

9. Солнечные рыбки, Абдрахманова-Токтогула;

10. Золотые рыбки, Моссовет;

11. Филармония, центральная чаша;

12. Филармония, северные чаши;

13. Аллея молодежи, напротив Национального университета;

14. фонтан у мэрии г. Бишкек;

15. Аска-Таш, Фучика-БЧК;

16. Ата-Тюрк, ул. Ахунбаева.

Дорогие горожане! Напоминаем, что в фонтанах купаться запрещено, в них поступает техническая вода. Эта вода опасна для организма и может стать причиной инфекционных заболеваний".


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URL: https://www.vb.kg/420756
Теги:
Бишкек, фонтаны
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