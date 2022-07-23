Городские фонтаны будут работать до 22:00 часов

В период аномальной жары фонтаны, находящиеся на балансе муниципального предприятия "Тазалык" будут работать до 22:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
"На балансе предприятия фонтаны, расположенные по адресам:
1. фонтан Ала-Тоо, боковые чаши;
2. фонтан Ала-Тоо, центральная чаша;
4. Исторический музей, боковые чаши;
5. фонтан в сквере Правительственный;
6. 25 Чаш, Дубовый парк;
7. фонтан имени Токтогула, Абдрахманова-Пушкина;
8. фонтан Борцам Революции, Пушкина-Тыныстанова;
9. Солнечные рыбки, Абдрахманова-Токтогула;
10. Золотые рыбки, Моссовет;
11. Филармония, центральная чаша;
12. Филармония, северные чаши;
13. Аллея молодежи, напротив Национального университета;
14. фонтан у мэрии г. Бишкек;
15. Аска-Таш, Фучика-БЧК;
16. Ата-Тюрк, ул. Ахунбаева.
Дорогие горожане! Напоминаем, что в фонтанах купаться запрещено, в них поступает техническая вода. Эта вода опасна для организма и может стать причиной инфекционных заболеваний".