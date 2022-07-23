В Бишкеке пройдет Кубок мэра по волейболу

С 23 по 27 июля 2022 года в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром", расположенном в жилом массиве Арча-Бешик, пройдет Кубок вызова Центральной Азии и Кубок мэра города Бишкек среди мужских национальных команд по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"В соревнованиях примут участие спортсмены Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.
Церемония открытия пройдет 24 июля 2022 года после первой игры в 19:30 часов. Церемония закрытия пройдет 27 июля 2022 года!
График состязаний:
23 июля
17:30 - Туркменистан - Казахстан
19:30 - Кыргызстан - Узбекистан
24 июля
17:30 - Узбекистан - Казакстан
20:00 - Кыргызстан - Туркменистан
25 июля
17:30 -Туркменистан - Узбекистан
19:30 - Казакстан - Кыргызстан
26июля
17:30 SF1-4 1st – 4th
19:30 SF2-3 2nd – 3rd
27 июля
17:30 F3-4 LM7-LM8
19:30 F1-2 WM7-WM8".