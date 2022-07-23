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В Бишкеке пройдет Кубок мэра по волейболу

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С 23 по 27 июля 2022 года в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром", расположенном в жилом массиве Арча-Бешик, пройдет Кубок вызова Центральной Азии и Кубок мэра города Бишкек среди мужских национальных команд по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В соревнованиях примут участие спортсмены Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.

Церемония открытия пройдет 24 июля 2022 года после первой игры в 19:30 часов. Церемония закрытия пройдет 27 июля 2022 года!

График состязаний:

23 июля

17:30 - Туркменистан - Казахстан

19:30 - Кыргызстан - Узбекистан

24 июля

17:30 - Узбекистан - Казакстан

20:00 - Кыргызстан - Туркменистан

25 июля

17:30 -Туркменистан - Узбекистан

19:30 - Казакстан - Кыргызстан

26июля

17:30 SF1-4 1st – 4th

19:30 SF2-3 2nd – 3rd

27 июля

17:30 F3-4 LM7-LM8

19:30 F1-2 WM7-WM8".


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URL: https://www.vb.kg/420757
Теги:
волейбол, Центральная Азия, Бишкек, мэр
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