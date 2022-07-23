Мэрия Бишкека выделила для ремонта школ и детсадов 138 млн сомов

Начальник Управления образования Айнура Арстамбекова по поручению мэрии города Бишкек проводит мониторинг ремонтных работ в городских образовательных организациях, для обеспечения готовности их к новому 2022-2023 учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На сегодняшний день ведутся ремонтные работы в 26 школах, 20 детских садах и 2 центрах детского творчества. На ремонт данных учреждений из городского бюджета выделено более 138 млн сомов.

В них ремонтируются система отопления, кровли, производится замена окон, ремонт систем отопления, капитальный ремонт канализации, спортивных залов и раздевалок, замена инженерных сетей, отделочные работы и другие виды работ".