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Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ о награждении орденом Александра Невского президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Президент республики награждается орденом "за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и Россией".

Орден Александра Невского – единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Орденом, помимо граждан России, могут быть награждены "видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии".

Напомним, что Шавкату Мирзиёеву в ближайшее воскресенье исполнится 65 лет. Второй президент Узбекистана занимает высший пост в государстве с декабря 2016 года, а до этого, с декабря 2003 года, он был бессменным премьер-министром Узбекистана.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/420760
Теги:
Владимир Путин, награда, Шавкат Мирзиёев
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