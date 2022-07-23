Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с юбилеями Сыдыкбекова и Жумадылова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 июля, принял участие в торжественном мероприятии в честь празднования 110-летия выдающегося писателя, общественного деятеля, Героя Кыргызстана Туголбая Сыдыкбекова и 90-летия народного артиста Кыргызской ССР Советбека Жумадылова, которое состоялось в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении Глава государства отметил (приводим полный текст, свободный перевод):

"Уважаемые соотечественники!

Уважаемые гости!

В своей многовековой истории кыргызский народ в качестве основной опоры использовал свод правил, этику поведения, национальные традиции, которые были гармоничны с национальным мировоззрением, в следствии чего смог создать великое наследие.

В настоящее время необходимо восстанавливать национальные традиции, и как известно, в мае этого года я подписал Указ "О национальной традиции". В рамках предусмотренных мероприятий в регионах проводится форум "Кутту эл". Люди, которые хотят передать традиции наших праотцов следующим поколениям, очень хорошо восприняли данный караван традиций, тепло отзываются о нем и постоянно дают практические советы для познания и сохранения традиций.

Благодаря нашим предкам, которые чтили и сохраняли традиции, способствовали укреплению государственности, сегодня мы известны миру как независимая Кыргызская Республика и не исчезли в пучине истории. Независимо от общественного строя своего времени и господства власти, действия наших предков, смело выражавших свои взгляды в интересах нации, являются исторических уроком, который народ помнит до сих пор.

Считаю, что одним из главных признаков соблюдения традиций является сохранение и передача следующим поколениям памяти о деяниях наших мудрых и великих предков, посвятивших свои жизни светлому будущему Отечества.

Сегодня мы отмечаем 110-летие гордости кыргызского народа, выдающегося писателя и общественного деятеля Кыргызстана ХХ века, Героя Кыргызской Республики Туголбая Сыдыкбекова.

Также отмечаем 90-летие Советбека Жумадылова, легендарного актера, оставившего неизгладимый след в истории кыргызского кино и театра, великого актера, создавшего неповторимые образы и вызывавшего восхищение среди любителей театра не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии.

От всего сердца поздравляю кыргызский народ с юбилеями Туголбая Сыдыкбекова и Советбека Жумадылова!

Я рад, что в молодости застал этих великих людей. Наше поколение выросло на творчестве и духовном наследии Туголбая Сыдыкбекова, а также с восхищением лицезрели расцвет кыргызского кино, в том числе фильмы с Советбеком Жумадыловым в главной роли. Созданные этими двумя великими людьми произведения и роли актуальны до настоящего времени. Поэтому, пусть и коротко, я остановлюсь на каждом из них.

Современники, знавшие Героя Кыргызстана, великого писателя Туголбая Сыдыкбекова, ценили его как патриота, болеющего за нацию, за что он впоследствии и пострадал. Его современники в один голос говорят, что о Туголбае Сыдыкбекове можно рассказывать бесконечно.

Туголбай Сыдыкбеков, который не мог оставаться безучастным к судьбе народа и родного языка, стал основателем реалистической прозы в кыргызской литературе ХХ века и внес большой вклад в ее развитие. Поэтому небезосновательно специалисты и ученые говорят, что судьба Туголбая Сыдыкбекова созвучна с судьбой национальной литературы, т. к. он непосредственно способствовал формированию жанра романа, о чем известно широким литературным кругам.

В области литературы особого внимания заслуживает ученая степень Сыдыкбекова. Его великое наследие, эквивалентное научным исследованиям - сага "Манас", статьи о петроглифах Эне-Сай, родном языке и духовности и сегодня интересуют ученых.

Хочу подчеркнуть для подрастающего поколения, что роман Туголбая Сыдыкбекова "Люди нашего времени" заслужил Сталинскую премию - Государственную премию СССР - главную и престижную награду того времени за прославление патриотизма в годы Великой Отечественной войны.

Вы все знаете и читали книгу "Я прожил тысячу лет". Рассказы из этой книги дают понять, что Туголбай Сыдыкбеков обладал особыми качествами. Редко кто имеет способность понимать, что их мечты соответствуют их действиям и придавать значение видениям, посылаемым Творцом.

Чынгыз Айтматов, наш планетарный писатель, отмечал: "Герои Сыдыкбекова живут с нами и помогают нам строить новую эпоху".

Поэтому я хотел бы подчеркнуть необходимость исследования с новой точки зрения судьбу и творчество Туголбая Сыдыкбекова, который, как свеча, проливает свет на современное кыргызское общество и указывает направление в будущее.

В то же время добавим, что выполнение ряда задач, таких как сбор и переиздание полного собрания его произведений, доведение до всеобщего доступа неопубликованных произведений, оцифровка рукописей, является делом нашей чести. Мы должны воспринимать как обязанность руководителей государства выполнение заветов, оставленных следующим поколениям личностями, чьи имена написаны золотыми буквами, такими как Сыдыкбеков.

Особенно это касается высказывания Тугулбая Сыдыкбекова: "Язык - это национальная культура, национальное богатство, национальное достояние", в связи с чем важно культивировать и взращивать чистоту и гибкость языка, точность стиля, большой словарный запас, придавать значение его уникальности, а также необходимо регулярно обучать сотрудников о переходных, переносных значениях слов; проводить республиканские научные конференции с участием всех групп, работающих со словом, по инициативе представител? ?й СМИ; обмениваться мнениями по обогащению литературного языка, уточнять научно-технические, научно-философские, социально-географические термины - все это необходимо начать реализовывать. Это наш долг.

Потому как Туголбай Сыдыкбеков подчеркивал: главная культура каждого народа и самое острое оружие в его руках - это родной язык.

Теперь немного расскажу о немеркнущей звезде кыргызского кино и театра, легендарном актере СОВЕТБЕКЕ ЖУМАДЫЛОВЕ.

Кыргызский кинематограф, который раньше называли "кыргызским чудом", получил широкое признание во всем мире, и кыргызстанцы этим по праву гордятся. Известные режиссеры Мелис Убукеев, Болот Шамшиев, Толомуш Океев, Дооронбек Садырбаев, Геннадий Базаров подарили нашему народу великолепные кинофильмы.

Говоря о кыргызском кино, нельзя не упомянуть имена наших именитых актеров. Такие таланты, как Муратбек Рыскулов, Болот Бейшеналиев, Бакен Кыдыкеева, Таттыбубу Турсунбаева, Сабира Кумушалиева, Суймонкул Чокморов, Советбек Жумадылов, Орозбек Кутманалиев создали в кыргызском театре и кино истинные национальные образы.

Один из этих гигантов - Советбек Жумадылов - мастерски исполнял разноплановые роли в театре и кино, раскрывая незабываемые образы.

Поговорку о дереве, цветущем и плодоносящем на родной почве, можно отнести к жизни Советбека Жумадылова. После окончания в 1953 году Государственного института театрального искусства им. А. Островского в Ташкенте, он вернулся в Кыргызстан, был принят в нынешний Кыргызский национальный академический театр драмы им. Токтоболота Абдумомунова, где проработал около полувека до конца своих дней.

Он снялся примерно в 40 фильмах и в каждом из них создал неповторимые образы. Нет необходимости перечислять их все, потому что, когда мы смотрим кыргызские фильмы "Ак-Моор", "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля", "Улица", "Акжолтой" и другие, то нельзя не заметить известного актера Советбека Жумадылова.

Когда он играл в спектаклях, каждое его слово, дикция, проникновенный голос исходили из его души, из глубины его сердца и производили впечатление не только на зрителей, но и на самих артистов. Советбек Жумадылов вызывал восторг у любителей театра и кино, достучавшись до их сердец при исполнении всех своих ролей, будь то в театре или в кино, будь то трагедия или комедия. Коллеги отмечают как признак его искренней преданности творчеству то, что Советбек создавал незабываемые образы не тольк о главных героев, но даже играя эпизодические небольшие роли.

Его актерский талант более глубоко и всесторонне раскрылся в кино, чем в театре. Корифей кыргызского кино, известный кинорежиссер Болот Шамшиев во время съемок своего художественного фильма "Священный Иссык-Куль", известного в народе под названием "Алые маки Иссык-Куля", был поражен увидев, как Советбек Жумадылов с большим мастерством и самоотдачей сыграл роль главного злодея Байзака, и тогда он сказал, что и Жумадылов, и Чокморов являются гениальными актерами.

И другие значимые режиссеры отмечали в своих мемуарах, что "работать с Советбеком Жумадыловым было очень легко, это доставляло само по себе удовольствие, у нас даже не было репетиций, мы понимали друг друга по глазам" и это проявление его настоящего профессионализма.

Мы до сих пор восхищаемся художественным фильмом "Бакайдын жайыты" ("Небо нашего детства"), получившим ряд наград на международных фестивалях в Италии, Германии, Ленинграде и других местах. Многие кинокритики оценивали актеров, снявшихся в данном фильме, и отмечали, что каждый из них был великим учителем. Несомненно, и Советбек Жумадылов достоин подобной высокой похвалы.

Безусловно, Советбек Жумадылов исполнял свои роли с высочайшим актерским мастерством и еще при жизни прославился на кыргызской сцене.

Коллеги и друзья, близко знавшие его, помнят, что хоть он и создавал образ отрицательных персонажей, но в жизни был добродушным, простым человеком, ко всем относился одинаково, и подчеркивают его высокий уровень человеческого понимания.

Уважаемые соотечественники!

Мы, кыргызстанцы, счастливый народ, потому как нашими земляками и соотечественниками являются такие замечательными людьми, как Сыдыкбеков и Жумадылов!

Почтим и сохраним великое наследие, оставленное нам Туголбаем Сыдыкбековым, Советбеком Жумадыловым и их сподвижниками! Будем ценить таланты, которые сегодня следуют по их стопам.

Я твердо верю, что только тогда, когда мы будем ценить наших великих людей, болевших за свой народ, землю и Родину, вносивших вклад в их развитие, то в наше время появится больше подобных им личностей. Именно тогда происходит развитие и укрепится единство. Тогда будет построен развитый Кыргызстан!

Достигая этих благородных целей, мы обогатим и расширим возможности нашего культурного сектора.

Еще раз поздравляю весь кыргызский народ со 110-летием Туголбая Сыдыкбекова и 90-летием Советбека Жумадылова.

Главное - пусть будет единство! Где есть единство, там есть и счастье!

Да пребудет мир на нашей земле! Спасибо за внимание!".