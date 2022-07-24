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Над бундестагом впервые подняли флаг ЛГБТ

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Над зданием бундестага в Германии впервые подняли радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

По информации издания, поводом для поднятия флага стал ежегодный гей-парад, который проходит в Берлине 23 июля. Ожидается, что в демонстрации примут участие сотни тысяч человек.

Издание отмечает, что в апреле МВД ФРГ официально разрешило поднимать флаг ЛГБТ перед зданиями государственных учреждений или на них в определенных случаях.

15 июля стало известно, что Европейская комиссия собирается обратиться в суд Евросоюза и передать туда свои споры с Будапештом, которые касаются запрета пропаганды ЛГБТ. Речь о законе, принятом в июне 2021 года в Венгрии, который запрещает включение в учебные материалы и телевизионные шоу, предназначенные для детей, демонстрацию однополых отношений.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/420765
Теги:
Германия, парламент, ЛГБТ
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