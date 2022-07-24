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В Чолпон-Ате прошел фестиваль "Мировая мода кочевников"(фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Третий сезон фестиваля "World Nomad Fashion" прошел в культурном центре "Рух-Ордо", расположенном в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, который выступил с поздравительной речью.

В фестивале приняли участие около 20 известных дизайнеров, ремесленников, специалистов фэшн-индустрии, проект получил поддержку со стороны государства.


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URL: https://www.vb.kg/420770
Теги:
Иссык-Кульская область, мода, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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