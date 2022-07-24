В Чолпон-Ате прошел фестиваль "Мировая мода кочевников"(фото)

Третий сезон фестиваля "World Nomad Fashion" прошел в культурном центре "Рух-Ордо", расположенном в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, который выступил с поздравительной речью.

В фестивале приняли участие около 20 известных дизайнеров, ремесленников, специалистов фэшн-индустрии, проект получил поддержку со стороны государства.