В рамках фестиваля Дарыя Fest каждый желающий может спроектировать и установить авторскую скамейку в столице. Об этом сообщается на страничке в соцсетях гражданской инициативы Peshcom.

По ее данным, скамейки можно будет установить на набережной реки Аламедин, в 5 микрорайоне. Мероприятие состоится в августе текущего года.

"Нет никаких ограничений по форме, материалам и идеям - ваша скамейка может быть какой угодно! Все зависит от вашей фантазии. Мы готовы помочь с перевозкой и установкой - если у вас есть идея для скамейки, материалы и время на то, чтобы сделать ее. Мы готовы собрать скамейку вместе с вами в нашей мастерской - если у вас есть идея и материалы, но вам нужна помощь. Готовы к перезагрузке набережной? Все подробности по ссылке" - говорится в сообщении Peshcom.