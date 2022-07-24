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Каждый желающий может спроектировать и установить авторскую скамейку

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках фестиваля Дарыя Fest каждый желающий может спроектировать и установить авторскую скамейку в столице. Об этом сообщается на страничке в соцсетях гражданской инициативы Peshcom.

По ее данным, скамейки можно будет установить на набережной реки Аламедин, в 5 микрорайоне. Мероприятие состоится в августе текущего года.

"Нет никаких ограничений по форме, материалам и идеям - ваша скамейка может быть какой угодно! Все зависит от вашей фантазии. Мы готовы помочь с перевозкой и установкой - если у вас есть идея для скамейки, материалы и время на то, чтобы сделать ее. Мы готовы собрать скамейку вместе с вами в нашей мастерской - если у вас есть идея и материалы, но вам нужна помощь. Готовы к перезагрузке набережной? Все подробности по ссылке" - говорится в сообщении Peshcom.


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URL: https://www.vb.kg/420774
Теги:
благоустройство, Бишкек
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