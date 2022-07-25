Претворяйте в жизнь давно задуманные проекты. Гороскоп с 24 по 31 июля

Последняя неделя июля ознаменуется двумя важными событиями, которые произойдут в один день. В четверг, 28 июля, Новолуние и Юпитер переходит в ретроградное движение. В ретроградном движении Юпитер будет находиться с 28 июля по 24 ноября. Завышенное самомнение, переоценка своих сил, а также неоправданный̆ оптимизм - эти качества и черты могут сильнее проявится во время ретроградного движения Юпитера, создавая проблемы. Что рекомендуется делать: Завершать проекты, которые уже начаты. Претворять в жизнь давно задуманные проекты и намерения.

Овен – в организации различных деловых мероприятий, вечеринок и летнего отдыха вам равных не будет. Вы умело сможете управлять ситуацией, получая наслаждение от полученного результата. В амурных отношениях вас ожидает успех. Лишь финансы могут доставлять беспокойство. Решив что вам любое дело по плечу, вы можете ввязаться в рискованные инвестиции, сделки, увлечься шопингом и практически потерять непозволительно высокую сумму денег.

Телец – самочувствие продолжит восстанавливаться и последнюю неделю июля лучше всего посвятить размеренному отдыху, заряжаясь энергией. В общении с домочадцами и руководством проявите гибкость. Упрямо настаивая на своём, вы можете надолго застрять в спорах, периодически переходящих в конфликт, но не решив ровным счётом ничего. Натянутость в отношениях может отразиться на получении документов и решении действительно важных вопросов.

Близнецы – придавая много значения слухам, несущественным событиям, вы можете не на шутку встревожиться, а возникшая при этом суета негативно скажется на здоровье и отношениях. Взволновавшие вас проблемы незаметно решатся, а потому позвольте себе немного расслабиться, помечтать, устроить романтический отдых. Благодаря интуиции вы сможете сделать своевременные шаги по пути разрешения финансовых затруднений.

Рак – смешивать дружбу и деньги не стоит. Летний отдых в кругу друзей сложится интересно, но вложение денег в совместные проекты, а также совместный шопинг могут испортить отношения. Казна пополнится благодаря удачному визиту к влиятельным людям и руководству. Вы можете заключить выгодные контракты, либо получить дополнительную работу. Удастся и без лишних хлопот уладить вопросы с получением документов.

Лев – столкновение мнений может рассорить с руководством и влиятельными людьми. Резко высказывая свою точку зрения, вы рискуете наступить на больную мозоль влиятельного собеседника, что усложнит дальнейшее сотрудничество. Зато путешествия, как развлекательные, так и деловые сложатся успешно. Выбрав наилучший вариант, вы зарядитесь позитивными впечатлениями от летних приключений, а также заинтересуете новых деловых партнёров своими презентациями во время делового вояжа.

Дева – усложняя жизнь догадками и размышлениями над полученными новостями, вы сгущаете краски. Возникшая тревожность может привести к недомоганию и сложностям в поездках. Позвольте себе расслабиться и насладиться летом, принимая приглашения провести загородный отдых в хорошей компании. Вас ожидает романтическое знакомство, если вы ещё в поисках второй половинки. Улучшится и финансовое положение.

Весы – полученных денег от текущей работы покажется мало. Лёгкие деньги от различных инвестиционных проектов и предложений новых знакомых подвигнут на рискованные шаги, но плата за эксперименты может оказаться слишком высокой и ваш финансовый баланс может уйти в глубокий минус. Предложения, не связанные с деньгами, будут полезны не только для бизнеса, но и для организации отдыха. Поддержав инициативу людей из вашего окружения, вы увлекательно проведёте неделю.

Скорпион – в вашим окружении многим захочется стать рулевыми и затрагиваю тему разделения полномочий, вы рискуете втянуться в многочисленные конфликты на работе и дома. Возможны сложности с получением документов. Занявшись текущими делами, вы благополучно справитесь с работой и полученными доходами устремитесь в летнее путешествие, наполненное романтикой, приключениями и открытиями. Возможны неожиданные, но приятные встречи на отдыхе.

Стрелец – во время сложной и ответственной работы, а также во время поездок не отвлекайтесь на общение и переписку в мессенджерах. Рассеянность может привести к досадным происшествиям, которые разрушат планы. Отделяя работу от праздного общения, вы благополучно завершите дела, пополните казну и хорошо отдохнёте на природе или у моря. Дальние поездки сложатся позитивно, если вы не забудете документы и не опоздаете на рейс.

Козерог – лишь на первый взгляд инвестиции и коммерческие сделки будут выгодными. Возникший вокруг ажиотаж может подталкивать вас к незамедлительным тратам, но в этом и будет заключаться подвох. Разобравшись в деталях полученных предложений, и послушав советы домочадцев, вы остудите пыл и направите финансы на совершение важных покупок для дома, либо летний досуг в кругу близких вам людей, что создаст хорошее настроение.

Водолей – домочадцы и деловые партнёры склонны создавать много шума из ничего. Выдержав их эмоциональный натиск, вы избежите существенных конфликтов. Много времени займут домашние дела, и вы с лёгкостью с ними справитесь. Ремонт или генеральная уборка в доме будут в короткие сроки и быстро завершены. Несмотря на домашние хлопоты, вы всё же устроите непродолжительный летний вояж в конце недели.

Рыбы – в качестве приоритета выбирайте работу, которая пополнит вашу казну. Распыляя силы на незапланированные встречи, поездки и прочие хлопоты, вы погружаетесь в суету, которая мешает завершить основную работу и направиться в летние путешествия. Вовремя отказавшись от ненужных встреч, вы примите участие в различных вечеринках, устроите свидания, а также получите яркие впечатления в непродолжительном летнем путешествии.

Астролог: Андрей Рязанцев