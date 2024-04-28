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Такер Карлсон заявил о мошенничестве на выборах президента США в 2020 году

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Около 20% бюллетеней на президентских выборах в США в 2020 году были сфальсифицированы. Об этом 27 апреля рассказал американский журналист Такер Карлсон во время беседы со старшим научным сотрудником Института Heartland Джастином Хаскинсом, трансляция которой велась в соцсети.

Он вместе с группой ученных из института Heartland изучили данные опроса о голосовании в год выигрыша президента США Джо Байдена.

"Мы задали людям ряд вопросов. Так, например, мы спросили: Вы голосовали в штате, где больше не являетесь законным резидентом? Это довольно простой вопрос. Если вы не являетесь постоянным жителем штата, вы не можете там голосовать. 17% людей, почти каждый пятый, ответили утвердительно - они это сделали", - отметил Хаскинс.

По данным журналиста, больше всего нарушений было выявлено при голосовании по почте. Также 21% опрошенных признались, что заполняли бланк за других людей, а подпись друга или члена семьи подделали 17% респондентов.

Накануне, 26 апреля, издание Bloomberg сообщило о потере паритета Байдена в семи "колеблющихся" штатах. Отмечается, что в последние месяцы он был фаворитом избирателей из "колеблющихся" штатов, однако в настоящее время лишился значительной части поддержки в результате депрессивной экономической обстановки в стране. Также известно, что опрос проходил в период с 8 по 15 апреля, участие в нем приняли 4,96 тыс. американцев.

Ранее, 1 апреля, опрос продемонстрировал, что молодежь в США больше всего недовольна работой нынешнего президента Джо Байдена из-за экономики страны. Несмотря на заявления об устойчивом экономическом росте в прошлом году, активном рынке труда и снижении инфляции, опросы общественного мнения показали, что "многие люди не согласны с ними".

До этого, 11 февраля, газета Financial Times сообщила, что 70% опрошенных американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии. Опрос показал, что лишь 36% американцев доверяют экономической политике, проводимой Байденом.

60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/436751
Теги:
выборы, президент, США, журналисты
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