Садыр Жапаров по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием

Глава государства Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также итоги недавней Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Пользуясь случаем, Садыр Жапаров тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности во благо узбекского народа.

Президент Узбекистана выразил благодарность за поздравления и теплые пожелания и подтвердил готовность к продолжению расширения взаимовыгодного сотрудничества и укрепления кыргызско-узбекских отношений, основанных на принципах дружбы, партнерства и союзничества.