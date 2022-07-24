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Садыр Жапаров по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава государства Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также итоги недавней Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Пользуясь случаем, Садыр Жапаров тепло поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности во благо узбекского народа.

Президент Узбекистана выразил благодарность за поздравления и теплые пожелания и подтвердил готовность к продолжению расширения взаимовыгодного сотрудничества и укрепления кыргызско-узбекских отношений, основанных на принципах дружбы, партнерства и союзничества.


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URL: https://www.vb.kg/420778
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, поздравление
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