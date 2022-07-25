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Нотариусам в Узбекистане могут предоставить полномочия по регистрации брака

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- Светлана Лаптева
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Нотариусам в Узбекистане могут предоставить полномочия по регистрации брака. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 июля заявил министр юстиции Русланбек Давлетов.

"Мы хотим выступить с предложением разрешить нотариусам также регистрировать браки. Потому что в нотариусах очень сильные юристы, которые понимают всё. Они могут подтвердить и засвидетельствовать волю и желание двух сторон. Здесь никаких проблем нет", - заявил он.

По его словам, если в Узбекистане сегодня функционирует 200 органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), то число нотариусов составляет около 1000.

Глава Минюста также сообщил, что в органах ЗАГС планируется внедрить формирование записей актов о рождении, о заключении брака, о смерти и изменении фамилии на основе единой формы.

Министерство юстиции в апреле представило поправки в Семейный кодекс, которым предлагается отменить месячный срок с момента подачи заявления до регистрации брака.

Конечно, похвально, что местные чиновники, обличенные властью, и депутаты, "избранные" народом, не сидят сложа руки и честно отрабатывают свои, надо сказать, немалые зарплаты. Но порой идеи, рождающиеся в их головах, мягко говоря, вызывают удивление. Если, в частности, следовать логике министра юстиции о численности нотариусов, то можно предположить, что в скором времени расписывать и разводить в Узбекистане смогут маххалинские комитеты или товарищества собственников жилья (ТСЖ), количество которых в республике значительно больше.

Ну, наверное, и главное - а как быть с торжественностью события? С трудом представляется кортеж свадебных машин и нарядные свидетели со стороны жениха и невесты возле крыльца нотариальной конторы.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/420781
Теги:
Узбекистан
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