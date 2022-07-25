Кыргызстан полностью перешел с Россией на расчеты в рублях

Кыргызстан и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, расчеты по основным видам товаров идут в российских рублях.

"Единственной группой товаров, по которой расчеты производились в долларах, были ГСМ. В связи с введением санкций и отключением SWIFT-системы возникли проблемы по платежам. Было принято решение о переходе на расчеты в рублях. Таким образом, можно констатировать, что все расчеты с Россией производятся в рублях", - сказал Амангельдиев.

Министр добавил, что после перехода на расчеты в рублях, курс рубля начал укрепляться, что соответственно сказалось на стоимости топлива.

"Курс рубля вырос после того, как мы перешли на расчеты в российских рублях. Соответственно, это привело к росту цен на ГСМ. Кроме того, дизельное топливо дорожает в самой России", - сказал Амангельдиев.