Пограничники пресекли незаконный перегон скота стоимостью 12 млн сомов

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 24 июля 2022 года пограничники Ала-Букинского пограничного отряда и управления по Таласской области пресекли незаконный перегон скота через границу.

Уточняется, что в местности Моңол Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил трех граждан, которые пытались нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 36 голов мелкорогатого скота (МРС).

Пограничники не допустили незаконный перегон скота и задержали граждан.

Позже в местности Тегерек-Саз Таласского района Таласской области пограничники ПС ГКНБ пресекли незаконный перегон 80 голов крупнорогатого скота - бычков из Республики Казахстан в Кыргызстан.

По предварительным данным, стоимость задержанного в Таласской области скота составила 12 миллионов сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и МРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.