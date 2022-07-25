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Тепловой удар. Скорая ехать не хочет. Как быть?

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- Ольга Новгородцева
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23 июля примерно в 14.00 посреди Бишкека упал человек. Женщина лет сорока не выдержала аномальной жары и потеряла сознание. Дело было на пересечении улицы Боконбаева с проспектом Манаса, около транспортной остановки. У несчастной открылась рвота - плюс носовое кровотечение. Вместе с помутнением сознания - явные признаки солнечного или теплового удара.

Мимо проходили люди. На секунду останавливались и шли дальше. Не прошли только две девушки, которые постарались оттащить пострадавшую в тень, побрызгать холодной водой и слегка повернуть на бок, чтобы та не захлебнулась рвотными массами.

Звонок в скорую помощь. Отвечают: "Нет машин".

- А что же тогда делать?

- Вы же видите, что творится на улице, какая жара, - невпопад говорит диспетчер.

- Видим, но делать-то что? Может, хотя бы проконсультируете?

Диспетчер молча отключилась.

В этом случае, к счастью, всё закончилось благополучно. Женщину на такси отвезли домой, и уже из дома родственникам как-то удалось вызвать скорую.

Вопрос: куда на фоне официального отсутствия коронавирусной пандемии подевались все машины неотложки? И ещё вопрос: что, в самом деле, теперь предпринимать, если на ваших глазах перегревшийся человек упадёт в обморок?

На скорую помощь, видимо, надежды нет. А случаев таких при нынешней погоде будет много.


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URL: https://www.vb.kg/420799
Теги:
погода, Бишкек, скорая помощь
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