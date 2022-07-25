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Таможенники пресекли провоз контрабандных дынь

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники таможни и пограничной службы пресекли ввоз из Узбекистана на территорию Кыргызстана контрабандных дынь на сумму 30 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при досмотре грузового отсека автотранспорта, был обнаружен товар - дыни свежие, общим весом 1200 кг., общей стоимостью 30 000 сомов. "К.У.О." пытался ввезти груз из РУз на территорию КР незаконно.

Транспортное средство задержано и доставлено на территорию терминала города Баткен до выяснения обстоятельств. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы были переданы в прокуратуру Ошской области для принятии процессуального решения.

Транспортной прокуратурой КР, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела со списанием в ЕРН, а материалы переданы в "Оперативную" таможню для применения мер в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

"Операвтиной" таможней в рамках статьи 372-1 Кодекса КР о правонарушениях в отношении гражданина "К.У.О." наложен штраф в размере 60 000 сом. Товар оформлен в таможенном отношении с взиманием таможенных платежей в двукратном размере на сумму 7 400 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/420801
Теги:
контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан, таможня
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