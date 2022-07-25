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Хозсубъекты получили уведомления о соблюдении правил благоустройства

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- Назгуль Абдыразакова
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23 уведомления получили столичные хозсубъекты о соблюдении правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, заместитель начальника муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием совместно с инспекторским составом обошли улицу Абдрахманова от улицы Ахунбаева до улицы Боконбаева.

Инспекция провела разъяснительные работы с хозяйствующими субъектами о правилах благоустройства столицы, вручила уведомления о необходимости привести в соответствующий вид прилегающую территорию.

Всего вручено 23 уведомления. Также на месте демонтировано 18 рекламных вывесок и баннеров.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/420808
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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