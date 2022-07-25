Хозсубъекты получили уведомления о соблюдении правил благоустройства

23 уведомления получили столичные хозсубъекты о соблюдении правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.
По ее данным, заместитель начальника муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием совместно с инспекторским составом обошли улицу Абдрахманова от улицы Ахунбаева до улицы Боконбаева.
Инспекция провела разъяснительные работы с хозяйствующими субъектами о правилах благоустройства столицы, вручила уведомления о необходимости привести в соответствующий вид прилегающую территорию.
Всего вручено 23 уведомления. Также на месте демонтировано 18 рекламных вывесок и баннеров.
По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:
- По Свердловскому району: 0705003137;
- По Октябрьскому району: 0551551745;
- По Первомайскому району: 0555404818;
- По Ленинскому району: 0550070505.