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В Бишкеке проверили бани

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях улучшения экологии в городе Бишкек муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием начала проводить рейд по баням. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, владельцам бань выдали 13 уведомлений о недопущении сжигания запрещённых предметов (резина, пластик, швейные отходы и т.д.), также рекомендовали перейти на газ.

Инспекция напоминает, в случаи сжигания запретными веществами инспекцией будет выписан штраф от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов по части 3 статьи 115 Кодекса "О правонарушениях" независимо от форм собственности.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/420809
Теги:
мэрия, экология, Бишкек
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