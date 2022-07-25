В Бишкеке проверили бани

В целях улучшения экологии в городе Бишкек муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием начала проводить рейд по баням. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, владельцам бань выдали 13 уведомлений о недопущении сжигания запрещённых предметов (резина, пластик, швейные отходы и т.д.), также рекомендовали перейти на газ.

Инспекция напоминает, в случаи сжигания запретными веществами инспекцией будет выписан штраф от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов по части 3 статьи 115 Кодекса "О правонарушениях" независимо от форм собственности.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.