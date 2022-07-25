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С 26 июля на ремонт закроют отрезок улицы Суванбердиева

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- Назгуль Абдыразакова
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С 26 июля на ремонт закроют отрезок улицы Суванбердиева от Жукеева-Пудовкина до Карадарьинской. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на данном участке будет произведена реконструкция в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств станут Жукеева-Пудовкина, Матросова, Юнусалиева и Карадарьинская.

Мэрия просит горожан с пониманием отнестись к проводимым дорожным работам и заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/420810
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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