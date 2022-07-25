Опубликован текст договора о дружбе и сотрудничестве стран Центральной Азии

На казахском сайте нормативно-правовых актов опубликован текст договора между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном "О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке", подписанный тремя странами региона из пяти на а IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

Согласно документу страны Центральной Азии договариваются:

развивать взаимоотношения на основе доверия, стремления к установлению и укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, а также руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, взаимной выгоды и мирного сосуществования, соблюдения основных прав и свобод человека, добросовестного выполнения международных обязательств, других общепризнанных принципов и норм международного права. взаимно уважать пути политического, экономического, социального и культурного развития, выбранного каждой из договаривающихся сторон; тесно взаимодействовать для укрепления мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, в том числе осуществлять на регулярной основе пятисторонние консультации по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня, представляющим взаимный интерес; оказывать друг другу всестороннюю поддержку и взаимную помощь в вопросах предотвращения угрозы их независимости, суверенитету и территориальной целостности; при угрозе и территориальной целостности одной из договаривающихся сторон могут быть проведены соответствующие консультации как в двустороннем формате, так и в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии с целью определения мер, способствующих эффективному предотвращению возникшей угрозы; воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях между собой, обязуются не вступать в военные союзы, блоки либо в иные объединения государств, направленные против договаривающихся сторон, а также не принимать участие в действиях, направленных против любой из сторон; в случае возникновения спорных вопросов договаривающиеся стороны решают их в духе взаимного уважения и взаимопонимания исключительно в рамках диалога мирным дипломатическим путем, в том числе посредством создания соответствующих механизмов взаимодействия в случае необходимости; не допускать использования своих территорий, систем коммуникаций и другой инфраструктуры третьими государствами в ущерб государственному суверенитету, безопасности, стабильности, конституционному строю и территориальной целостности какой-либо другой из договаривающихся сторон; осуществлять взаимодействие, направленное на обеспечение мира и безопасности в Центральной Азии; развивать сотрудничество в военной и военно-технической сферах по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес; активно взаимодействовать в ООН, прилагать усилия по укреплению центральной роли ООН как наиболее авторитетной и универсальной международной организации.

В указе также говорится об укреплении сотрудничества в области нераспространения оружия массового уничтожения, дальнейшем укреплении в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, активном содействии процессам ядерного разоружения и осуществлении мер по предупреждению распространения всех видов оружия массового уничтожения.

Договор заключается на неопределенный срок. После подписания президентами этот договор должны ратифицировать в странах.