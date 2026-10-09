"Той под ключ". Как традиции становятся частью праздничного бизнеса

Той начинается задолго до того, как гости собираются за праздничным столом. За несколько часов торжества стоят месяцы подготовки, работа организаторов, музыкантов, декораторов и десятков других специалистов. Однако именно ведущий становится человеком, от которого во многом зависит, каким гости запомнят праздник. Сегодня его роль выходит далеко за рамки объявлений и поздравлений. Ведущие помогают создавать новые форматы торжеств, влияют на представления о традициях и формируют собственный рынок услуг.

О том, как устроена эта индустрия и какую роль в ней играют ведущие, рассказал Асанкожо Исаев, докторант Дублинского городского университета. Свое исследование он представил на XII ежегодной конференции "Жизнь в Кыргызстане – 2026", организованной Университетом Центральной Азии, Институтом аграрного развития в странах с переходной экономикой имени Лейбница (IAMO) и Международным центром безопасности и развития (ISDC).

Первоначально Исаев собирался исследовать, почему экономика тоев сохраняет устойчивость даже во время кризисов и пандемии. Однако в ходе полевой работы его внимание привлекли ведущие торжеств и способы, с помощью которых они находят клиентов, поддерживают профессиональные связи и обеспечивают себе заработок.

По словам исследователя, организация современного тоя представляет собой сложный процесс, в котором задействовано множество людей. Подготовка может занимать от трех до шести месяцев, тогда как ведущий появляется перед гостями уже на завершающем этапе этой работы.

Раньше значительную часть организационных вопросов могли решать родственники или авторитетные люди, хорошо знавшие местные обычаи. Они подсказывали, в какой последовательности проводить обряды, как принимать гостей и какие традиции необходимо соблюсти.

Сегодня эти функции все чаще переходят к профессионалам. Вместе с развитием праздничной индустрии меняется и роль ведущего, который становится не только участником торжества, но и посредником между ожиданиями семьи и возможностями организаторов.

При этом рынок подобных услуг, как отметил Исаев, во многом остается неформальным.

Некоторые ведущие оформляют патенты, однако, по его наблюдениям, реальные доходы и масштабы сотрудничества с другими специалистами не всегда отражаются в официальной отчетности.

Вокруг востребованных ведущих формируются целые сети организаторов, координаторов и других участников праздничного бизнеса. Такие связи помогают находить заказы и поддерживать работу даже при отсутствии устойчивых формальных механизмов.

Исследователь обратил внимание и на профессиональные сообщества ведущих. Они проводят мастер-классы, делятся опытом и помогают новичкам освоить профессию.

Причем подобная деятельность не всегда приносит непосредственный доход. Некоторые специалисты проводят обучение бесплатно, поскольку для них важны признание коллег, профессиональная репутация и уважение внутри сообщества.

Таким образом, в этой сфере значение имеют не только гонорары, но и личные связи, доверие и общественный статус.

Одним из наиболее интересных выводов исследования стало наблюдение за тем, как свадебная индустрия обращается с традициями.

По словам Исаева, современные организаторы способны предложить практически любой формат торжества: от свадьбы с соблюдением религиозных требований до масштабного шоу с необычными декорациями и театрализованными выступлениями.

Однако главное противоречие заключается не в разнообразии праздничных программ.

Исследователь обратил внимание на то, что некоторые элементы, созданные специально для конкретного мероприятия, преподносятся как часть подлинной традиции.

В результате граница между унаследованными обычаями и современными коммерческими решениями становится все менее заметной.

Праздничная индустрия не только воспроизводит существующие обряды, но и участвует в создании новых. При этом организаторы могут представлять предложенный ими формат как особенный, национальный или соответствующий представлениям семьи о правильном торжестве.

По мнению Исаева, такая способность постоянно переосмысливать традиции стала одной из особенностей современного рынка тоев.

Еще один важный аспект – отношения между ведущим и заказчиком.

Выбор специалиста не всегда определяется стоимостью его услуг или популярностью в социальных сетях. Для некоторых семей решающим фактором становится личное впечатление от общения.

Исследователь отметил, что ведущие продают не просто несколько часов работы, а обещание создать неповторимую атмосферу.

При этом результат невозможно полностью оценить заранее. Даже если у специалиста хорошая репутация, заказчики не могут быть абсолютно уверены, что именно его стиль подойдет их семье и гостям.

Поэтому доверие и эмоциональный контакт становятся важной частью профессиональной деятельности.

Одни ведущие делают ставку на индивидуальный подход и личные отношения, другие предлагают более стандартный набор услуг за определенную плату.

Однако и те и другие работают в условиях, когда востребованность во многом зависит от репутации и рекомендаций.

Отдельно Исаев остановился на устойчивости свадебной индустрии к ограничениям.

Он напомнил о попытках сократить масштабы дорогостоящих торжеств, а также об ограничениях, действовавших во время пандемии COVID-19.

По его наблюдениям, участники рынка не всегда открыто выступают против подобных мер. Вместо этого они могут приспосабливаться к новым условиям, находя способы продолжать работу.

Исследователь рассматривает такое поведение как одну из форм неформального сопротивления ограничениям.

Впрочем, профессиональная востребованность не означает финансовой стабильности.

Во время обсуждения доклада один из участников конференции усомнился в том, насколько обоснованно считать работу ведущих нестабильной. Он обратил внимание на высокие заработки наиболее известных представителей профессии.

Отвечая на вопрос, Исаев пояснил, что успешные ведущие действительно могут получать значительные доходы. Однако положение нескольких наиболее популярных специалистов не отражает ситуацию во всей отрасли.

Для большинства работников существенное значение имеют сезонность заказов, личная репутация и неформальные профессиональные связи.

Потеря доверия клиентов или публичный скандал способны повлиять на возможность получать новые приглашения.

Поэтому даже при высоких гонорарах отдельные ведущие не всегда располагают стабильным источником дохода.

В ходе обсуждения участники конференции также поинтересовались, каким исследователь видит будущее тоев в Кыргызстане.

По его мнению, спрос на праздничные мероприятия сохранится, однако сами торжества будут становиться разнообразнее.

Наряду с большими свадьбами на несколько сотен гостей будут развиваться более камерные форматы с меньшим количеством приглашенных и индивидуально подобранной программой.

Исаев отметил, что молодые пары могут выбирать праздник, который соответствует их собственным представлениям, а не только ожиданиям старшего поколения.

При этом ведущие способны помогать семьям находить компромисс между традициями и современными предпочтениями.

Например, можно сохранить важные обряды и благословения старших, но отказаться от отдельных элементов развлекательной программы или изменить привычный сценарий.

Таким образом, развитие свадебной индустрии не обязательно означает дальнейшее увеличение масштабов торжеств.

По прогнозу Исаева, рынок будет становиться более специализированным: семьи смогут выбирать формат праздника в зависимости от своих интересов, ценностей и финансовых возможностей.

Вместе с тем исследователь не ожидает исчезновения самой культуры тоев. Напротив, он считает, что праздничная индустрия продолжит развиваться, в том числе благодаря росту населения и сохраняющемуся спросу на семейные торжества.